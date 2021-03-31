Göksun Belediyesinden eğitime bir destek daha

Pandemi sürecinde oluşturduğu EBA sınıfları ile bilgisayarı ve interneti olmayan öğrencilerin derse katılabilmeleri için Mobil EBA Erişim Noktaları oluşturan eğitim dostu Göksun Belediyesi, bu kez de ilçedeki başarı oranını daha da artırmak adına 8.ve 12. Sınıflar için kazanım değerlendirme testleri bastırdı.

Göksun’da sınavlara girecek olan ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik Akademik Başarıyı Arttırmak için planlanan Kazanım Değerlendirme Testlerinin basımı gerçekleştirildi.

Başkan Aydın ile Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar arasında imzalanan protokol ile kitapçık ve testler okul müdürlerine teslim edildi.

Göksun’da eğitimin bir adım öteye götürülebilmesi ve öğrencilerin başarılarına katkı sağlanması adına bütün imkânları seferber ettiklerinin altını çizen Başkan Aydın yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Göksun Belediyesi olarak, 2014 yılında itibaren Eğitim Dostu Belediyecilik anlayışı ile yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimize ilçe milli eğitim müdürlüğümüz işbirliğinde devam ediyoruz.

Eğitimin uzaktan yapıldığı Koranavirüs (COVID-19) salgını sürecinde de öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ya erişimini sağlamak için yine ilçe milli eğitim müdürlüğümüz işbirliği ile 2 adet EBA Mobil Araç ve 3 adet EBA Destek Noktası Bilişim Sınıfı kurarak öğrencilerimizin hizmetine sunmuştuk.

Şimdi ise ilçemizde sınavlara girecek olan ortaokul son sınıf ve lise son sınıf öğrencilerimize yönelik Akademik Başarıyı Arttırmak için planladığımız Kazanım Değerlendirme Testlerinin basımı gerçekleştirdik.

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimize ilçe milli eğitim müdürlüğümüz koordinesinde her ay bir test olmak üzere 3 farklı Kazanım Değerlendirme Testi uygulanacak.

İlçemiz genelinde 17 Ortaokulumuzda toplam 756 öğrencimize LGS ( Liseye Geçiş Sınavı ), 13 Lisemizde ise toplam 785 öğrencimize TYT ( Temel Yeterlilik Sınavı ) için Kazanım Değerlendirme Testleri yapılmış olacak.

Kazanım Değerlendirme Testlerinin uygulanıp, değerlendirilmesiyle okullarımız ve öğrencilerimiz eksik konu ve kazanımları görmelerini ve buna göre de çalışma planlarını revize ederek sınavlar öncesi hazırlıklarını daha sağlıklı yapmalarını hedefliyoruz.

Göksun Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızı öğrencilerimiz için seferber etmeyi sürdüreceğiz.”

Göksun Belediye Başkanı Aydın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar’da, son destekle birlikte öğrencilerin kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanına kavuştuğunu söyledi.