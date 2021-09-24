Göksun Belediyesi’nden eğitime destek!

Göksun’da ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ilkokul 1.sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye edildi.



Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Göksun ilçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar tarafından minik öğrencilere kalem, kalemtıraş, silgi, defter, cetvel ve boya kalemlerinin yer aldığı çantalar hediye edildi.



Eğitime destek olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2015 yılından bu yana geleneksel olarak devam ettirdiğimiz, okullarımıza yapmış olduğumuz fiziki iyileştirmelerin yanı sıra, eğitim materyallerini de öğrencilerimize hediye ediyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapamamıştık. Bu yıl büyük bir heyecanla geldik. Bugün aynı zamanda il milli eğitim müdürümüz de ilçemizi ziyaret etti. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde de Göksun Belediyesi olarak öğrencilerimize gerekli yardımları yapmayı taahhüt ediyoruz. Geçtiğimiz eğitim döneminde uzaktan eğitim konusunda mobil araçlarımız ve tablet hediyelerimizle eğitime destek olmaya çalışmıştık. Bugünden sonra bu desteklerin çok daha fazlasını yapmak zorundayız çünkü öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızı çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Eğitimli toplum olmalıyız ki, dünya devletleriyle yarış yapabilelim, rekabet edebilelim. Bundan dolayı çocuklarımıza, gençlerimize çok daha iyi şartlarda sahip çıkıp, onların en iyi şekilde yetişmelerine vesile olmak istiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eğitimcilerimize kolaylıklar diliyorum”



İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da: “Bugün Göksun ilçemizdeyiz. Hakikaten hem meyve şehri hem kültür şehri hem de tabii güzellikler şehri olarak güzel ilçemiz Göksun’umuzda sabahtan itibaren birtakım ziyaretler dolayısıyla okullarımızdayız. Öğretmenlerimizle bir aradayız. Öğrencilerimizle bir aradayız, bir buçuk yıl aradan sonra onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bizler için gerçekten umut vericidir. Gördük ki, öğretmenlerimiz okullarını özlemişler. Öğrencilerimiz okullarını özlemişler. Zaten binalarımız da onların cıvıltılarıyla bir anlam ve ruh taşımaktadır. Bu kapsamda da Sayın Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’a yapmış olduğu eğitime destekleri nedeniyle gönülden teşekkür ediyorum. Millî Eğitim Bakanlığı’mızca ilçemizdeki şu an bahçesinde bulunduğumuz Fatih İlk ve Ortaokulu’nun 24 derslikli yeni okul yapımı yatırım planına alınmış durumdadır. İnşallah kısa zamanda da yeni binamız faaliyete geçer ve fiziki ortam boyutuyla öğrencilerimiz daha iyi bir ortamda daha iyi imkanlarla eğitim öğrenimlerine devam ederler. 2021/2022 eğitim yılının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.