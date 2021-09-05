Göksun Belediyesinden muhteşem proje!
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın seçim kampanyasında vaat ettiği yatırım ve hizmetleri birbiri ardına hayata geçiriyor. Bu kapsamda Başkan Aydın yapımına söz verdiği 7 bin metre kare alan üzerinde kurulu semt pazarını kapalı hale getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 13:59 05.09.2021, 14:20
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın seçim kampanyasında yapımına söz verdiği 7 bin metre kare alan üzerinde kurulu semt pazarını kapalı hale getirdi.
Çok amaçlı planlanan alan, salı günleri semt pazarı, diğer günlerde ise oto park ve oto alım satım pazarı olarak kullanılıyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, söz verdikleri hizmet ve yatırımları yaparak Göksun’u gelişmiş bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.
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