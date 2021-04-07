Göksun Belediyesinden muhteşem proje

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın seçim kampanyasında yapımına söz verdiği 7 bin metre kare alan üzerinde kurulu semt pazarını kapalı hale getiriyor.

Çok amaçlı planlanan alan, salı günleri semt pazarı, diğer günlerde ise oto park ve oto alım satım pazarı olarak kullanılacak.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, söz verdikleri hizmet ve yatırımları yaparak Göksun’u gelişmiş bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çok amaçlı alanın çevre ilçelerden gelen vatandaşlarında hizmetinde olacağını belirten Başkan Aydın: “Bu bizim birinci dönem projelerimiz arasında var olmakla birlikte bugüne nasip oldu. İnşallah en kısa sürede bitirmek sureti ile pazarcılarımızın ve halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Aynı zamanda bölgenin en büyük kapalı semt pazarı olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Tabi içerisinde bir farklılık olacak biz aynı zamanda bu kapalı alanın altında yerel ürünlerin pazarlamasını da yapacağız. Daha ötesine geçecek olursak, biz alanı sadece semt pazarı olarak ta kullanmak istemiyoruz. Birden çok amaç için kullanmayı planlıyoruz. Projelerimizi ona göre üretip salı günleri semt pazarı olarak diğer günlerde de kapalı otopark ve oto pazarı şeklinde olmak kaydı ile daha farklı projeleri de burada uygulamaya koyacağız. Kapattığımız alanın ilçemize çok büyük katkısının olacağını düşünüyoruz. Bu ilçemiz için büyük bir kazanım olacaktır. Göksun coğrafi konum itibarı le Saimbeyli, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerine de ekonomik olarak hitap etiği için buradan bütün bölgenin faydalanacağını söyleye biliriz. Bunun için alanımızı bölgesel düşünce ile inşa ediyoruz. Belediye ekibimize ve desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.