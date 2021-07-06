Göksun Çardak Mahallesine Cazibeli kaynak suyu
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) Göksun İlçesi Çardak Mahallesine yaptığı ilave kaynak çalışmasıyla mahallenin içme suyu ihtiyacını giderdi.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 11:11 06.07.2021, 13:23
Kahramanmaraş’ın içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerinin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturan KASKİ son olarak Göksun Çardak Mahallesinde başlattığı içme suyu çalışmalarını tamamladı. Mahallenin içme suyu kaynaklarının ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi üzerine başlatılan ilave içme suyu kaynağı çalışmaları kapsamında tespit edilen su kaynaklarına 3 adet maslak ve 3 adet kaptaj tesisi inşa ederek kaynakları dış etkenlere karşı korunaklı hale getirdi. Ayrıca su kaynaklarının mahalleye ulaştırılması için 1.750 m uzunluğunda isale hattı çekildi. Yeni kaynaklar mahallenin içme suyu deposuna herhangi bir terfi işlemi olmadan cazibeli bir şekilde ulaşıyor.
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