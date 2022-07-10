Göksun'da bayramlaşma programı düzenlendi
Göksun Belediyesi ulu cami parkında düzenlenen Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma töreninde Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, vatandaşlarla bayramlaştı.
KAHRAMANMARAŞ 10.07.2022, 16:27 10.07.2022, 18:00
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bayramlaşma törenine katılan herkese teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tüm vatandaşların kurban bayramını tebrik etti.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da birlik beraberlik mesajı verdi.
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