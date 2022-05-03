Göksun'da geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı!
Göksun Belediyesince, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 17:23 03.05.2022, 19:16
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve beraberindeki protokol üyeleri Ulu Camii bahçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
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