Göksun'da zaferin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan ve Göksu Belediye Başkanvekili Ersoy Kocabozdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü dolayısıyla, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Programa Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Göksu Belediye Başkanvekili Ersoy Kocabozdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ile daire amirleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.