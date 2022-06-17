Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün sıfır atık geri dönüşüm temalı sergisi büyük ilgi gördü

Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslara katılan kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmaları beğeniye sunuldu.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar’ın da katıldığı törenle açılışı yapılan sergide, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek adına sıfır atık, geri dönüşüm sloganıyla üretilen eşyalar yer alıyor.

Başkan aydın ve beraberindeki heyet, Göksun yöresine ait semizotu çorbasından da tadarak, yöreye has lezzetin tescillenmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Sergiyi gezerek ürünleri inceleyen Belediye Başkanı Aydın, geri dönüşüm malzemelerin yapılan eşyaların ilgi çekici olduğunu söyledi.

Bu yılki temanın atık malzemelerin geri dönüşümüyle ürün elde etmek olduğunun altını çizen Aydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün sergisini açtık. Burada Osmanlı sanatından günümüze kadar kültürümüzü ve geçmişimizi yansıtan güzellikleri hep beraber gördük. Halk eğitimi merkezimiz tarafından bu yıl yapılan çalışmalarda sıfır atık ve geri dönüşüm te malı olması memnuniyet vericidir. Bundan dolayı milli eğitim müdürlüğümüze, halk eğitimi müdürlüğümüze, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Geçmişten geleceğe kültür taşınımı yaparken, dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan sıfır atık ve geri dönüşüme yoğunlaşarak üretilmesi bizleri sevindirdi. Ellerine sağlık hassas bir konu üzerinde güzel işler çıkarılmış. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bilal Akoğlu da: “2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak yılsonu sergimizin teması sıfır atık projesi kapsamında üretilen ürünlerdi. Bugün itibarıyla da halk eğitim merkezi müdürlüğü olarak sıfır atıktan, artık evlerimizde kullanılmayan veya atıl durumda olan malzemeleri değerlendirdik. El sanatlarımızla birleştirdik. Onları artık kullanılabilir düzeye getirerek gerek süs eşyası, gerek evlerimizde kullanılan mutfak eşyası olarak tekrar yeniden kazandırdık. Dünya gündeminde ve Türkiye gündeminde de çok önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz sıfır atık ürünlerinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu insanlarımıza göstermek adına yaklaşık altı aydır çalıştık ve bu çalışmalarımızın sonucu olarak ta bu sergiyi açtık” diye konuştu.