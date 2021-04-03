Göksun HEM fotoğraf çekim kursu tamamlandı!

Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yorulmaz’ın eğitmen olarak görev yaptığı “Fotoğraf Çekim Kursu”, 17 Ekim 2020 tarihinde başladı. 38 kursiyerin katıldığı kursta teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalara da yer verildi.

Uygulamalı eğitimlerde ilk olarak Göksun-Kayseri yolu üzerindeki Mehmet Bey Köyü mevkiindeki ve Alparslan Türkeş Mesire Alanı’ndaki sonbahar manzaraları fotoğraflandı. Ardından dış çekim eğitimleri yapıldı.

Uygulamalı eğitimlerin diğer haftasında ise Göksun ilçesine 37 kilometre mesafede bulunan Cödden Vadisi’nin doğal güzelliği ve egzotik yapısı fotoğraf sanatçıları ve kursiyerler tarafından fotoğraflandı. Cödden Deresi ve Düldüğ Dağı’nda yaşanan sonbahar manzarası büyük bir hayranlık uyandırdı.

Salgın nedeniyle ara verilen eğitimler Mart ayında tekrar başladı. Salgın arasından sonraki ilk uygulamalı eğitim, Karaahmet Köyü’nde yapıldı. Manzara fotoğraflarının ardından köydeki at çiftliği gezildi.

Sonraki uygulamalı eğitimde ise 3050 rakımlı Berit Dağı’nın eteklerinde olan Ericek Müdürler İlkokulu’nun Müdür Yetkili Öğretmeni ve aynı zamanda “Fotoğraf Çekim Kursu” kursiyeri Halil İbrahim Algan ve öğrencileri ziyaret edildi. Duygusal anların yaşandığı okulda öğrencilere Fotoğrafçılık Sanatı ile ilgili eğitim verildi ve fotoğraf çekmeleri sağlandı. Ardından Göksun Halk Eğitimi Merkezi Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımı Kursu’nda üretilen oyuncak bebekler, kursiyerler tarafından öğrencilerimize tek tek hediye edildi. Öğrenciler verilen eğitimlerden ve hediyelerden çok mutlu oldu.

Yazılı sınavın yapıldığı son haftada Onikişubat Süleymanlı ve Ilıca Mahallesi ziyaret edildi. Normal şartlar altında 19 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması gereken kurs, salgın kısıtlamaları nedeniyle 28 Mart 2021 tarihinde Süleymanlı İlk ve Ortaokulu’nda teorik bilgilere dayalı sınav ile son buldu. Sınav sonrası Süleymanlı Kalesi, Süleymanlı Şehitliği, Ilıca Merkez ve Savruk Şelalesi’nde fotoğraf çekimi yapıldı.

Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Covid-19 önlemleri çerçevesinde eğitim verilen Fotoğraf Çekimi kursu ile ilgili Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bilal Akoğlu şunları ifade etti: “Kursumuzun teorik bilgilerini yaptıktan sonra uygulama kısmında ilçemizin güzelliklerini fotoğrafladık. Kursumuzun sonunda ilçemiz adına da çok önemli gördüğüm ve kursiyerlerin fotoğraflarından oluşan bir sergi gerçekleştireceğiz. Hatta bir de yarışma düzenleyeceğiz. Fotoğraf çekimi kursumuzun en güzel üç eserini, eğitmenimiz Mustafa Yorulmaz’ın, fotoğraf sanatçıları Oğuz Karakoç ve Halil İbrahim Yağmur’un olduğu değerli komisyon üyeleri ile seçeceğiz ve dereceye giren eser sahiplerini ödüllendireceğiz.”

Kursa il merkezinden gelenlerin olduğuna da dikkat çeken Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bilal Akoğlu, “Ben buradan özellikle kursumuzun eğitmeni Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler biriminde görevli Mustafa Yorulmaz ile yine il merkezinden ilçemize kursiyer olarak gelen çok değerli meslektaşlarıma ve kursiyerlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü her hafta sonu il merkezimizden ilçemize geldiler. Bu bizim için çok anlamlı.” diye konuşarak sözlerini tamamladı.