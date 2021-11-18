Göksun İlçe Tarım ve Ziraat Odası fuardaki yerini aldı!
Kahramanmaraş 7. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını ziyaretçilerine açarken Göksun Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Göksun Ziraat Odası ’da fuardaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2021, 15:44 18.11.2021, 18:19
Burada Göksun ilçesine ait birbirinden özel tarım ürünlerini vatandaşlarla buluşturarak tanıtma fırsatı yakaladı.
Aksu Haber’e Değerlendirmelerde Bulunan Göksun İlçe Müdürü Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç fuarın önemine vurgu yaparak göksun elmasının ilçe için önemine dikkat çekti.
Göksun Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce’de ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler verdi.
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