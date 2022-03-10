Göksun ilçesinde eğitime kar engeli
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 21:20 10.03.2022, 21:23
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.
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