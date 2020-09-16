Göksun kapalı semt pazarı için imzalar atıldı!
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bir taraftan projelerini hayata geçirirken bir taraftan da geçmiş dönemlerden gelen hukuki sorunları çözüme kavuşturarak projelerin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor.
Başkan Aydın’ın birinci dönem projeleri arasında yer alan ancak tapu sorunu nedeniyle çalışmalarına başlanılamayan Kapalı Semt Pazarı Projesi, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından ihalesi yapılarak yapım aşamasına geldi.
Başkan Aydın, merkez Yenimahalle’de inşa edilecek olan Kapalı Semt Pazarı yapım ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzaladı. Başkan Aydın, yedinci yılında hayata geçirdiği en büyük projenin Kapalı Semt Pazarı olduğunu söyledi.
Kapalı Semt Pazarının 5 bin 184 metrekare kapalı alana sahip olarak Çelik Konstrüksiyon sistemle inşa edileceğini belirten Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Birinci dönem projelerimiz arasında yer alan ancak geçmişten gelen hukuki sorunlar nedeniyle inşa çalışmasına başlayamadığımız projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu projelerimizde biri de Kapalı Semt Pazarı projemizdi. Hukuki süreci tamamlanarak tapu sorunu çözülen semt pazarı alanımızda daha önceden hazırlamış olduğumuz projemizi uygulamaya başlıyoruz. Kapalı Semt Pazarı yapım ihalesini kazanan firma yetkilileri ile bugün sözleşmemizi imzaladık. Bundan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Toplam 5 bin 184 metrekare Çelik Konstrüksiyon Çatılı kapalı alana sahip olacak olan Kapalı Semt Pazarımızı planlanan süre çerisinde projeyi bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Rabbim muvaffak kılsın.”
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:32
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:02
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0