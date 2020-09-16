Göksun kapalı semt pazarı için imzalar atıldı!

Başkan Aydın’ın birinci dönem projeleri arasında yer alan ancak tapu sorunu nedeniyle çalışmalarına başlanılamayan Kapalı Semt Pazarı Projesi, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından ihalesi yapılarak yapım aşamasına geldi.

Başkan Aydın, merkez Yenimahalle’de inşa edilecek olan Kapalı Semt Pazarı yapım ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzaladı. Başkan Aydın, yedinci yılında hayata geçirdiği en büyük projenin Kapalı Semt Pazarı olduğunu söyledi.

Kapalı Semt Pazarının 5 bin 184 metrekare kapalı alana sahip olarak Çelik Konstrüksiyon sistemle inşa edileceğini belirten Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Birinci dönem projelerimiz arasında yer alan ancak geçmişten gelen hukuki sorunlar nedeniyle inşa çalışmasına başlayamadığımız projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu projelerimizde biri de Kapalı Semt Pazarı projemizdi. Hukuki süreci tamamlanarak tapu sorunu çözülen semt pazarı alanımızda daha önceden hazırlamış olduğumuz projemizi uygulamaya başlıyoruz. Kapalı Semt Pazarı yapım ihalesini kazanan firma yetkilileri ile bugün sözleşmemizi imzaladık. Bundan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Toplam 5 bin 184 metrekare Çelik Konstrüksiyon Çatılı kapalı alana sahip olacak olan Kapalı Semt Pazarımızı planlanan süre çerisinde projeyi bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Rabbim muvaffak kılsın.”