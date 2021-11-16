Göksun meydanı tamamlanıyor
Büyükşehir Belediyesi, Göksun’da başlattığı Kent Meydanı projesini tamamlıyor. 2 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje Göksun’un yeni sembolü olacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarıyla kent estetiğini güzelleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Göksun ilçesinde başlatılan yeni Kent Meydanı çalışmalarında sona gelindi. İlçenin en merkezi arteri sayılan Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nın bitişiğine konumlandırılan 7 bin metrekarelik yeni meydanda çocuk oyun grupları yerleştirildi. Zemin ve betonarme uygulamaların da büyük ölçüde tamamlandığı alanda yer alacak kafeteryanın inşası sürüyor. Farkı türden birçok bitki ve ağacın renklendireceği yeni meydanın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
2 Milyonluk Yatırım
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize nefes aldıracak alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Göksun’da başlattığımız projemiz hızla ilerliyor. Ayhan Taner Ekici Bulvarı üzerinde, 7 bin metrekarelik alanda meydan inşa ediyoruz. Yaklaşık 2 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje içerisinde kafeterya, yürüyüş ve oyun alanları bulunacak. Birçok bitki türüne de ev sahipliği yapacak Meydan, içerisinde yer alacak havuzuyla da Göksun’un yeni sembolü olacak. Hızla ilerleyen çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
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