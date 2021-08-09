Göksun meydanı’nda çalışmalar başladı
Bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından müjdesi verilen Göksun Kent Meydanı projesine start verildi. Yaklaşık 7 bin metrekare alana üzerinde konumlandırılacak meydan, yeşil alanları ve oyun gruplarıyla ilçeyi renklendirecek.
KAHRAMANMARAŞ 09.08.2021, 18:48
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki park ve meydan yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Göksun ilçesinde yeni bir projeye daha start verildi. Bir süre önce Başkan Hayrettin Güngör tarafından müjdelenen Göksun Kent Meydanı projesinde çalışmalar başladı. Toplamda yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerinde konumlandırılacak tesis ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Göksun’un merkezi arterlerinden Ayhan Taner Ekici Bulvarı’nda yer alacak meydan, içinde yer alan çocuk oyun grupları, kent mobilyaları, kafeterya, yürüyüş yolları ve yeşil alanları ile bölgeyi renklendirecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kazı ve betonarme hazırlıkların sürdüğü yeni projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
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