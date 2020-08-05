Göksun Millet Konağı inşaatı sürüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçelerde gerçekleştirdiği İstişare ve Değerlendirme Toplantılarında ilçelerin tamamında, her yaştan insanın rahatlıkla kullanabileceği sosyal mekanlara ihtiyaç duyulduğunu, bu yüzden Millet Konağı ve Bahçesi yapımına ağırlık vereceklerini duyurmuştu. Bu çalışmalar kapsamında inşaatına başlanılan Göksun Millet Konağı ve Bahçesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen Göksun Millet Konağı ve Bahçesi çalışmalarında binanın inşaat kısmı tamamlanarak izolasyon ve çatı kaplamaya geçildi.

Yetişkinler Lokali, Çok Amaçlı Salon, Hanımlar Lokali, Kütüphane, Etüd Salonu, Meslek Edindirme Merkezi, Özel Çalışma Salonu, Kafeterya, Mutfak ve Bebek Bakım Odası ile diğer alanlardan oluşacak olan Göksun Millet Konağı ve Bahçesi çok amaçlı olarak hizmet verecek.