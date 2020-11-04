Göksun Millet Konağı Tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde millet konağı yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapımı devam eden Göksun Millet Konağı iki katlı ve 1285 metrekare alana sahip olacak.

Millet Konağı ve Meydan Çalışması

Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun’a kazandırılan Millet Konağı ve Meydanı çalışmalarında Millet Konağı’nın inşaat çalışmaları tamamlandı. Millet konağı inşaatının karşısında kalan yapılar da yıkılarak konak önüne güzel bir meydan kazandırıldı. Meydan da ise çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlanacak.

Millet Konağı’nda Hangi Bölümler Var?

Her kesime hizmet edebilmek adına Yetişkinler Lokali, Çok Amaçlı Salon, Hanımlar Lokali, Kütüphane, Etüd Salonu, Meslek Edindirme Merkezi, Özel Çalışma Salonu, Kafeterya, Mutfak ve Bebek Bakım Odası ile diğer alanlardan oluşacak olan Göksun Millet Konağı, çok amaçlı olarak hizmet verecek.