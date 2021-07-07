Göksun semt pazarının üstü kapatıldı, oto park ve oto pazar olarak ta hizmet verecek

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın seçim kampanyasında yapımına söz verdiği 6 bin metre kare alan üzerinde kurulu semt pazarını kapalı hale getirdi.

Çok amaçlı planlanan alan, salı günleri semt pazarı, diğer günlerde ise oto park ve oto alım satım pazarı olarak kullanılıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, söz verdikleri hizmet ve yatırımları yaparak Göksun’u gelişmiş bir şehir haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çok amaçlı alanın çevre ilçelerden gelen vatandaşlarında hizmetinde olacağını belirten Başkan Aydın: “Göksun semt pazarımız üstü açık olduğu için kış aylarında yağmur ve kardan, yaz aylarında ise güneşten dolayı zor şartlarda alışveriş yapılabilen bir durumdaydı. Yaklaşık 6 bin metre kare alanın üzerini kapattık. Çatı üzerine de GES sitemi kurmayı hedefliyoruz. Pazarcılarımız ve halkımız pazarın kapalı hale getirilmesinden dolayı memnuniyet yaşıyor. Biz halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Onlar rahat ettiği zaman biz de rahat ediyoruz. Alanımızı pazar olmanın yanı sıra, araç muayene istasyonu, oto park ve oto pazarı olarak kullanacağız. Uzun yıllardır konuşulan ancak yapımı bize nasip olan çok amaçlı alanımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da , kışın yağmur ve kardan , yazınsa güneşten kurtarıldıkları için başkan Aydın ve ekibine teşekkür etti.