Göksun TOKİ konutları hızla yükseliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde TOKİ tarafından ‘her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi kapsamında Göksun’da inşasına başlanan TOKİ konutları yükselmeye başladı.

Proje kapsamında 16 bloktan oluşan 376 daire yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Yedi katlı inşa edilen binalarda 3+1 ve 2+1 daireler yer alacak.

Çalışmaları inceleyen Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, ilgililerden bilgi aldı.



Başkan Aydın Aksu Habere yaptığı değerlendirmede: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapımı devam eden TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulunduk. Geçtiğimiz yıl kasım ayında temel atılan konutların inşası büyük bir hızla devam etmektedir. Konutların yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Çalışmalar büyük bir hassasiyet ve hızla sürdürülmektedir. Yıl sonu itibarı ile Göksun halkına 376 konut teslim edilecek. Bunun içerisine sosyal konut alanları da dahildir. Şu ana kadar 7 blokun kaba inşaatı bitirilmiş durumdadır. Çatısı, dış kaplaması derken çalışmalar başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. TOKİ konutlarında çevreci bir proje uygulandığını da görmüş olduk. Önemli huşulardan birisi de atıklarla alakalı toplama merkezinin binanın içerisinde yer almasıdır. Tüm dairelerin atıkları bir noktada toplanıp geri dönüşüme kazandırılabilmesi için binalarda alt yapı oluşturulmuş. Atıkların çevrede olumsuz görüntü oluşturmayacak olması belediye olarak bizleri sevindirmiştir. Belediye olarak bu projenin yeni yapılacak bütün inşaatlarda uygulanmasını sağlamayı planlıyoruz.” Diye konuştu.