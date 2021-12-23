Göksun'un Yeşilköy Mahallesi beyaza büründü!
Soğuk havanın etkili olmasıyla Göksun genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. 11 haneli Yeşilköy mahallesinde kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı, Yeşilköy mahallesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 17:48 23.12.2021, 18:12
Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreyi bulurken, gece boyu devam eden yağış sabah güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışından sokak hayvanları da nasibini aldı. Mahalleli sokak hayvanlarını soğuk havalarda unutmadı.
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|16
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|15
|11
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|17
|10
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|P
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|46
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|18
|38
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|30
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|29
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|20
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|15
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