Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Kadınlar Günü Etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle çalışan kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak için Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülferah ERTÜRKMEN’in düzenlediği “Bir Kadın Dünyayı Değiştirir” konulu söyleşi Aslanbey Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte moderatör olan Dr. Öğr. Üyesi Gülferah ERTÜRKMEN açılış konuşmasını

“Bir kadın dünyayı değiştirir...

Zübeyde Hanım'dan

Nene Hatun'a,...

Halime Hanım'dan

Senem Ayşe Hanım’a

Kalplerinde filizlenen sevgiyle yetiştirdikleri evlatlar ve verdikleri mücadele ile dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Bütün kadınlarıma ve çalışan, üreten, geri adım atmayan, kadınlığın dibine kadar tadını çıkaran bütün kadınlara teşekkür ederim. Dünya sizinle güzel. Kadınlar gününüz kutlu olsun kızlar! “ sözleriyle gerçekleştirdi.

Etkinlik konuşmacılarından KASKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Saniye KARAKURT “İş Hayatında Kadın “ konulu sunumuyla katkı sağladı. Türkiye’de Kadının çalışma hayatına girmesinin tarihsel süreci, karşılaşılan sorunlar ve sonuçları konusunda bilgiler verdi. Dr. Öğretim Üyesi Yeşim AYTOP Akademik Hayat ve Kadın” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmacılar günün önemine ithafen kadınların sosyal hayatta güçlenmesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması ve kadın erkek hak eşitliğinin sağlanması’ gibi konularda toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak amacıyla fikirlerini paylaştılar. Sonrasında öğrencilerin sorduğu sorulara cevap veren konuşmacılar programı soru cevap bölümüyle kapattılar.

Konuşmacılara Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Dr Öğretim Üyesi Gülferah ERTÜRKMEN tarafından teşekkür plaketleri ve çiçek takdim edilmesiyle etkinlik son buldu.