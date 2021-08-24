Göksun ve Elbistan’ı bağlayan karayolundaki çalışmalar devam ediyor

Yer yer tamamlanan duble yollar kullanıma açılırken Göksun Elbistan yolu tamamlandığında hem trafiği rahatlatacak hem de yeni bir lojistik ağı oluşturacak.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Ak Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yolun afşin bağlantı noktasına kadar olan kısmının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Bölge tarımının geliştirilmesi için sulama barajı yatırımlarının da sürdürüldüğünü belirten Tıraş, birkaç yıl içerisinde kalkınmış bir bölgeye sahip olunacağını söyledi.

“Göksun Elbistan karayolumuzda da çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ak Parti Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal’ın destekleri ile yoldaki çalışmalara hız verildi. Yer yer tamamlanan duble yollar kullanıma açıldı, bu yolun Afşin’e kadar olan kısmının bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ulaşımın kolaylaştırılması ile birlikte Elbistan ovası cazibe merkezi haline gelecektir dedi.