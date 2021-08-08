Göksun yeni öğrencileri bekliyor
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Göksun ilçemizde bulunan Meslek Yüksek Okulu bir çok dalda eğitim veriyor, yeni dönemde de öğrencilerini bekliyor.
Göksun MYO deneyimli kadrosu ve güçlü bölümleriyle yeni kayıt yaptıracak öğrencilerini bekliyor. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Orhan Ercan yaptığı açıklamada 13.500 kapalı, 24.800 metrekare açık kullanım alanına sahip olan Göksun Meslek Yüksekokulunda 10 gündüz 5 gece olmak üzere toplam 15 programla öğrencileri hayata hazırladıklarını belirtti. Prof. Dr. Ercan barınma imkanları ile ilgili ise 528 kadın, 250 erkek öğrencinin faydalanabileceği KYK’ya ait yurtların bulunduğunu söyledi. KYK yurtları dışında şehrin farklı lokasyonlarında özel apart ve yurtlar da bulunmaktadır.
Göksun MYO’da bulunan bölümler şunlardır:
2020 YKS Yerleştirme Puanları
Program
Puan Türü
Kontenjan
En Küçük Puan
En Büyük Puan
Bankacılık ve Sigortacılık
TYT
70
204,41385
240,69390
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
50
173,38348
224,19109
Bilgisayar Programcılığı
50
211,12731
254,15038
Çocuk Gelişimi
50
255,50201
282,98633
Çocuk Gelişimi(İÖ)
40
235,90540
255,48556
Dış Ticaret
30
182,90563
217,00341
Harita ve Kadastro
60
228,24331
269,68753
Harita ve Kadastro (İÖ)
40
209,82620
233,38934
İlk ve Acil Yardım
60
315,09112
344,60687
İlk ve Acil Yardım (İÖ)
60
302,14338
361,78670
İşletme Yönetimi
30
186,24877
266,66538
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
40
179,64921
247,31257
Organik Tarım
30
184,15637
236,83512
Tapu ve Kadastro
60
270,48200
350,79543
Tapu ve Kadastro (İÖ)
50
244,57958
278,36973
Göksun MYO bünyesinde beş bin kitap bulunduran bir kütüphane ile öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri çalışma salonları bulunmaktadır. Ayrıca 300 kişilik konferans salonunda sosyo-kültürel faaliyetler, konferanslar ve sinema filmi gösterimleri gibi etkinlikler yapılabilmektedir.
Prof. Dr. Orhan Ercan Eylül’de yeni kayıt yaptıracak öğrencilerle buluşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.
Ayrıntılı bilgi goksunmyo.ksu.edu.tr adresinden edinilebilir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0