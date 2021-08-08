Göksun yeni öğrencileri bekliyor

Göksun MYO deneyimli kadrosu ve güçlü bölümleriyle yeni kayıt yaptıracak öğrencilerini bekliyor. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Orhan Ercan yaptığı açıklamada 13.500 kapalı, 24.800 metrekare açık kullanım alanına sahip olan Göksun Meslek Yüksekokulunda 10 gündüz 5 gece olmak üzere toplam 15 programla öğrencileri hayata hazırladıklarını belirtti. Prof. Dr. Ercan barınma imkanları ile ilgili ise 528 kadın, 250 erkek öğrencinin faydalanabileceği KYK’ya ait yurtların bulunduğunu söyledi. KYK yurtları dışında şehrin farklı lokasyonlarında özel apart ve yurtlar da bulunmaktadır.

Göksun MYO’da bulunan bölümler şunlardır:

2020 YKS Yerleştirme Puanları

Program

Puan Türü

Kontenjan

En Küçük Puan

En Büyük Puan

Bankacılık ve Sigortacılık

TYT

70

204,41385

240,69390

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

50

173,38348

224,19109

Bilgisayar Programcılığı

50

211,12731

254,15038

Çocuk Gelişimi

50

255,50201

282,98633

Çocuk Gelişimi(İÖ)

40

235,90540

255,48556

Dış Ticaret

30

182,90563

217,00341

Harita ve Kadastro

60

228,24331

269,68753

Harita ve Kadastro (İÖ)

40

209,82620

233,38934

İlk ve Acil Yardım

60

315,09112

344,60687

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

60

302,14338

361,78670

İşletme Yönetimi

30

186,24877

266,66538

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

40

179,64921

247,31257

Organik Tarım

30

184,15637

236,83512

Tapu ve Kadastro

60

270,48200

350,79543

Tapu ve Kadastro (İÖ)

50

244,57958

278,36973

Göksun MYO bünyesinde beş bin kitap bulunduran bir kütüphane ile öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri çalışma salonları bulunmaktadır. Ayrıca 300 kişilik konferans salonunda sosyo-kültürel faaliyetler, konferanslar ve sinema filmi gösterimleri gibi etkinlikler yapılabilmektedir.

Prof. Dr. Orhan Ercan Eylül’de yeni kayıt yaptıracak öğrencilerle buluşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Ayrıntılı bilgi goksunmyo.ksu.edu.tr adresinden edinilebilir.