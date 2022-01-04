Göksun - Yeşilköy Mahallesi içmesuyu şebeke hattı çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş’ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör öncülüğünde yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Yeşilköy Mahallesi İncealiler Obası’nda içme suyu şebeke hattı, isale hattı ve 1 adet içme suyu deposu yapımı çalışmalarını tamamladı. 2021 yılı Kasım ayı içerisinde başlatılan çalışmalar zorlu arazi şartlarına rağmen kısa bir sürede tamamlanarak Aralık ayı içerisinde bölge halkının hizmetine sunuldu.

KASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında mahallede toplamda 3850 metre içme suyu şebeke hattı ile isale hattı ve 15 ton kapasiteli 1 adet içme suyu deposu da yapılarak içme suyu sorunu yaşayan mahallemizin su sorunu çözüme kavuşturuldu.