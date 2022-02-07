Göksun’da 102. yıl Uğur Işılak konseri
Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla Göksun ilçesinde düzenlenen Uğur Işılak konseri büyük ilgi gördü.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 12:08
Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında Göksun ilçesinde Uğur Işılak konseri düzenlendi.
Göksun Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konsere belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilgilileri ve vatandaşlar katıldı.
Coşkulu anların yaşandığı konserde Aksu Hbabere değerlendirme yapan başkan, aydın Kahramanmaraş’ın 102. kurtuluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını anımsatarak başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın konser bitiminde Işılak’a çiçek ve el dokuması kilim hediye etti.
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