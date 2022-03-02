Göksun’da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Göksun ilçesine bağlı kırsal Çardak Mahallesinde M.K.(12) adlı kız çocuğuna karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık Y.K. ‘nin (43) yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.K. ceza evinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Mahkemede son sözü sorulan Y.K. suçsuz olduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

Sanığı çocuğun cinsel istismarından suçlu bulan mahkeme heyeti, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, kırsal çardak mahallesinde bir güvenlik korucusunun, küçük yaştaki bir çocuğun istismara uğradığını görmesi üzerine ortaya çıkmış, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ve sorgulama neticesinde Y.K., küçük yaştaki çocuğa karşı cinsel istismar suçunu işlemekten tutuklanmıştı.