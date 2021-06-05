Göksun’da 7 bin adet alabalık yavrusu bırakıldı!

Göksun İlçe Tarım Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı çalışmada DKMP Göksun Şefliği ekipleri, bölgede balık popülasyonunu artırmak adına Terbüzek Çayına 7 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusunu doğal yaşam alanına bıraktı.