Göksun’da bakır kazan ve demir hırsızları tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bakır kazan ve inşaat demir hırsızlığı suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı. bil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 20:04
İlçeye bağlı Taşoluk mevkiinde 75 yaşında C.K evinde yaşanan hırsızlık sonrası jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 adet bakır kazan, 1 adet alimünyum kazan ile 140 adet inşaat demirleri taşıyan aracı durdurdu.
Çalıntı eşyaları araçta tespit eden jandarma ekipleri, S.D.(19), R.S.(23), F.S’yi (20) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.
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