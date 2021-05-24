Göksun’da hastane yolu yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Göksun ilçesinde yer alan Devlet Hastanesi’nin 112 Acil yolunda bakım ve onarım gerçekleştirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleşen çalışmada, ambülansların sıklıkla kullandığı ve deforme olmuş vaziyetteki artere sıcak asfalt uygulandı. Tahrip olan zemindeki iyileşmeyle birlikte acil müdahale araçlarının geçişleri ve hasta transferleri kolaylaşacak.