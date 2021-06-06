Göksun’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlik programı!
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ilk kez bu yıl kutlanmaya başlanan “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2020-2021 Yılı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlik programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 06.06.2021, 16:02 06.06.2021, 16:58
Göksun Öğretmenevi Bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, İlçedeki kamu kurum amirleri ve davetliler katıldı.
İlçe protokolü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sergi stantlarını gezerek, kursiyerlerin eserlerini incelediler.
Program sonrasında kursiyerlere, Kaymakam Kayacan ve Başkan Aydın tarafından Katılım Belgeleri ve hediyeler takdim edildi.
30°
açık
Namaz Vakti 07 Haziran 2021
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü