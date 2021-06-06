Göksun’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlik programı!

Göksun Öğretmenevi Bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, İlçedeki kamu kurum amirleri ve davetliler katıldı.

İlçe protokolü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sergi stantlarını gezerek, kursiyerlerin eserlerini incelediler.

Program sonrasında kursiyerlere, Kaymakam Kayacan ve Başkan Aydın tarafından Katılım Belgeleri ve hediyeler takdim edildi.