Göksun’da içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları devam ediyor

KASKİ Genel Müdürlüğü’nün Göksun İlçesi Çardak Mahallesi halkının içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatmış olduğu çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör öncülüğünde yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Çardak Mahallesinde içme suyu şebeke hattı yenileme, isale terfi hattı yenileme ve 2 adet içmesuyu deposu yapımı çalışmalarına başladı. 2021 yılı içerisinde başlatılan çalışmanın 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında mahallede toplam 20000 metre içmesuyu şebeke hattı, 7500 metre isale terfi hattı yenilemesi planlanmış olup KASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen projede bugün itibariyle 5500 metre isale terfi hattı ve 17000 metre şebeke hattı yenilemesi tamamlanmıştır.

Ayrıca içmesuyu sorunu yaşayan mahallemize 100 ton kapasiteli 2 adet içmesuyu deposu da yapılarak su sorununun da çözüme kavuşturulmasıyla birlikte içmesuyu şebekesi yeni ve modern bir yapıya kavuşacak. Yenilenen şebeke hatlarıyla bölgede kayıp kaçakların da önüne geçilmiş olacak.

Çardak Mahalle Muhtarı Coşkun AKSU da yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin GÜNGÖR’e , KASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti. ​