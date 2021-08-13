Göksun’da İki Mahallenin Daha Ulaşım Sorunu Çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşım ağını güçlendirecek yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki kentin birçok bölgesinde gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmaları Göksun’un Sırmalı ve Hacıkodal mahallelerinde devam ediyor. Sırmalı Mahallesinin toplamda 12 kilometre uzunluktaki keskin virajlara ve dar geçişlere sahip arterinde genişletme kazıları yapılıyor. Kayalık arazi şartlarında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge ulaşımında yaşanan olumsuzluklar engellenmiş olacak. Ekiplerin çalışma gerçekleştiği bir diğer adres Hacıkodal Mahallesi’nde ise toplamda 14 kilometre uzunluğa sahip arterde sathi asfalt için zemin hazırlıkları tamamlandı. Adana sınırındaki mahallede kısa süre içinde başlayacak çalışamaalar ile bölgeye ulaşım kesintisiz sağlanacak.

İlçeye Ulaşım Sağlayabileceğiz

Çalışmaların gerçekleştiği Sırmalı Mahalle Muhtarı İsmail Sevimli, “Bölgemizde daha çok hayvancılıkla geçim sağlıyoruz. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan mahallemizin yolu bizim için ticari manada da önem taşıyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz şu an burada yaptığı çalışmayla ulaşımı kolaylaştıracak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.