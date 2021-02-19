Göksun’da karla mücadele, taşıma ve tuzlama çalışması yürütülüyor
Göksun Belediyesi kar yağışı ile başladığı karla mücadelesini sürdürüyor. Küreme esnasında yol kenarlarında oluşan kar kütleleri kamyonlarla şehrin dışına taşınırken, ekipler buzlanma yaşanan bölgelerde de tuzlama çalışması yürütüyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2021, 15:02
Sert kış günlerinin yaşandığı Göksun ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor.
Önceki gün yoğun kar yağışına sahne olan Göksun’da belediye ekiplerinin ulaşımı açık tutmak için küreme yaptığı esnada yol kenarında biriken kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.
Göksun belediyesinin yaptığı çalışma neticesinde, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde ulaşım sorunu yaşanmıyor.
Diğer yandan aşırı soğuklar nedeni ile yollarda oluşan buzlanmaya müdahale eden ekipler, riskli bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.
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