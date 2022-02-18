Göksun’da Öğrencileri Sınavlara Belediye Hazırlıyor

Göksun Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan Kazanım Değerlendirme Testine ilçe genelindeki 17 Ortaokul ve 13 Lisede eğitim gören toplam 1600 öğrenci katılıyor.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ile birlikte Fatih ve Turnabucağı Ortaokullarını ziyaret ederek ilk sınav öncesi öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Bugünün öğrencilerinin geleceğin yöneticileri olacağına işaret eden Başkan Aydın, öğrencilerden bu bilinçle hareket etmelerini ve kendilerini geleceğe hazırlamalarını istedi.

Göksun belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduğunu anımsatan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Bizler yerel yöneticiler olarak eğitim faaliyetlerini temel belediyecilik hizmetleri kadar önemsiyor ve bu alanda sizlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmanız için çalışıyoruz. Siz kıymetli öğrencilerimizden beklentimiz iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olmanızdır. Stresten ve heyecandan uzak bir şekilde sınava girmeniz durumunda bilgi ve birikimlerinizi en üst düzeyde yansıtacağınıza inanıyorum. Bu yapmış olduğumuz Kazanım Değerlendirme Testlerini sizlerin sınav ortamına ve heyecanına hazır olmanız için yapıyoruz. Birazdan yapılacak olan Kazanım Değerlendirme Sınavı ve sene sonunda yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar diliyorum.

Göksun Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında yılsonuna kadar LGS ve TYT alanında 4’er adet olmak üzere toplam 8 adet Kazanım Değerlendirme Testi yapılacak.