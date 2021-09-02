Göksun’da Şafak Vakti’nin gösterimi yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleriyle ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Sırasıyla kentin Pazarcık, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan ve Afşin ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde bu defa adres Göksun oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi ve demokrasi mücadelesini konu edinen Şafak Vakti film gösterimin gerçekleştirildiği etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da eserleriyle renk kattı.

Açık Hava Sahnesi Bugün Andırın’da!

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Açık hava etkinliklerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Programımız kapsamında 2 Eylül Perşembe (bugün) Andırınlı hemşehrilerimizle buluşacağız. Kışla Bahçesi’nde saat 19.00’da başlayacak etkinlikler kapsamında bando takımı konseri ve Şafak Vakti film gösterimi yapılacak. Tüm hemşehrilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.