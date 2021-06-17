Göksun'da yem bezelyesi tarla günü düzenlendi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İlçe Müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen "Tarımsal Üretim Alanlarında Ara Dönem Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında Göksun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarla günü düzenlendi.



Programda Göksun İlçesinde Silajlık Mısır alanlarında, Mısır ekimi öncesindeki boş dönemde arazide Yem Bezelyesi yetiştirerek, Göksun ilçesinde bir sezonda iki ürün alınabileceği hususunda çiftçilere bilgiler verildi ve hasat gerçekleştirildi.



Programa Göksun Kaymakamı Ümit Şeref KAYACAN, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun AYDIN, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa AKGÜL, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ramazan BİLİR, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Şeyda ULUER, Göksun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Ahmet Mesut KIRAÇ, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, İl ve İlçe Müdürlüklerinden teknik personeller ile çiftçiler katıldı.