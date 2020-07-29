Göksun’da yol çizgileri yenileniyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yeni ve eski yolların tamamında yol çizgilerini yenileme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Göksun ilçe merkezinde termoplastik yol çizgilerinin yanı sıra yaya geçitlerinin de boyama çalışmalarını tamamladılar.

Trafiği aksatmamak adına gece, trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde çalışmalarını yürüten KMBB ekipleri, sadece ana caddelerin değil grup yollarının da yol çizgilerini yenilemektedirler.