Göksun’da yollar büyükşehir’le yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Göksun ilçesinde bir yatırım daha hayata geçirildi. İlçenin Hacımirza, Ortatepe, Alıçlıbucak, Kömürköy, Güldağ ve Kavşutdahil toplamda 6 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip arterin yenilenmesiyle ilçenin en uzun grup yollarından Kavşut, kesintisiz ulaşım hizmeti vermeye başladı. İlçedeki çalışma bölgelerini ziyaret eden Milletvekili İmran Kılıç, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akgülde ulaşım yatırımlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarlardan Başkan Güngör’e Teşekkür

Yenilenen grup yolunun bağlandığı mahallelerden Güldağ Muhtarı Mehmet Demirci, “Burada Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler hummalı çalışmalar gerçekleştirdi. Grup yolumuzun yapımı tamamlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken, güzergâhı kullanacak bir diğer mahalle Kömürköy Muhtarı Fevzi Güleç, “Bu yoldan birçok mahallemiz istifade edecek. Yapımı çok hızlı şekilde gerçekleştirildi. Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın: Her Noktada Yatırım Yapılıyor

Beraberindeki heyetle birlikte ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyen Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “Kahramanmaraş’ın tamamında olduğu gibi Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyesi olarak bizler Göksun’da da her noktada bir yatırım hayata geçiriyoruz. İlçemizdeki ulaşım sorunları yatırımlarla ortadan birer birer kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.