Göksun’daki değirmendere mahallesi isale hattı çalışmaları tamamlandı
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2021, 15:35
Bu kapsamda son olarak Göksun İlçesi Değirmendere Mahallesine yönelik idare imkânlarıyla yürüttüğü ilave kaynak çalışmalarını tamamladı.
KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Değirmendere Mahallesinde başlatılan proje kapsamında Soğukpınar kaynağından mevcut depoya 1200 metre isale hattı döşenerek, mahalle halkının kullanımı için hizmete sunuldu.
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