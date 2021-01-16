Göksun’dan Almanya ve Hollanda’ya yıllık 2 milyon 400 bin euroluk tekstil ürünü ihraç ediliyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden Almanya ve Holanda’ya yıllık 2 milyon 400 bin euroluk tekstil ihracatı yapılıyor.

KAHRAMANMARAŞ 16.01.2021, 13:16 16.01.2021, 13:53
Göksun’dan Almanya ve Hollanda’ya yıllık 2 milyon 400 bin euroluk tekstil ürünü ihraç ediliyor

Göksun’da bir girişimci tarafından 2017 yılında kurulan tekstil atölyesinde üretilen erkek iç çamaşırı ürünleri Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor.  Atölyede 42 personel ile ayda 90 ile 100 bin adet erkek iç çamaşırı üretimi yapılıyor. Tekstil ürünlerinin ihracatından aylık 200 bin, yıllık 2 milyon 400 bin euroluk gelir elde ediliyor.

Tekstil atölyesinin işletme müdürü Akif Kaval eğitimli personel takviyesi ile üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Göksun’da istihdama katkı sağladıklarını da belirten Kaval: “ 2017 yılından bu yana faaliyette olan işletmemizde 42 personel ile erkek iç giyim alt grupları ürünleri üretmekteyiz.  Ürünlerimizi Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediyoruz.  Aylık üretim kapasitemiz 90 ile 100 bin adet civarındadır. Aylık ortalama 200 bin euro’luk ihracat yapmaktayız. Hedefimiz eğitim sürecini tamamladığımız personelleri dahil ederek 60 çalışan ile üretim kapasitemizi artırmaktır” diye konuştu.

Göksun’da tekstil yatırımlarının önünü açmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “ Yerel yönetim olarak bizim en büyük hayalimiz hem ekonomiye katkı sağlamak hem de istihdama katkı sağlamaktı. İlçemizdeki en büyük sıkıntı işsizlik sıkıntısıydı. İşsizliği bir nebze azaltabilmek için belediye olarak kendi binamızı yapmadan önce böyle imalat yapılabilecek bir bina yapma yolunu seçtik. Toplamda bin 500 metre kare alanı yaparak hemşerimiz olan girişimciye yatırım imkânı sağladık. Bu sayede onlarca hemşerimize iş imkânı sağlamış olduk. Üretimle birlikte hem çalışanların hem de Göksun’un ekonomisine katkı sağlanmış oldu. İlçemizdeki tekstil yatırımının artırılması için yatırımcılara destek sağlamaya devam edeceğiz.

#Göksun #Almanya #Hollanda #Euro
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