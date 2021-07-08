Göksun’un yeni güreş kulübü minderlere çıkıyor

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Okulu bünyesinde kurulan Spor Kulübü yöneticileri ile antrenör ve pehlivanlarını kabul etti.

Kurulum çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamlayan Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Spor Kulübü, 26-29 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Güreş Federasyonu Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş 2. Lig terfi müsabakalarında mindere çıkarak ilçemizi temsil edecek. Başkan Aydın, kulüp yöneticileri ve pehlivanlar ile bir sohbet ederek çalışmaları ve katılacakları ligler ve müsabakalar hakkında bilgiler aldı.

Göksunlu güreşçilerin, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Göksun’u başarı ile temsil ederek Göksun’un tanıtımına önemli katkılar sağladıkları ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Güreş bizim en önemli tarihi miraslarımızdan biridir. Geçmiş dönemlerde dünya çapında önemli başarılara imza atan pehlivanlarımız ve ülkemizin önemli festivalleri arasında yer alan karakucak güreş festivalimiz nedeniyle ilçemiz pehlivanlar diyarı olarak anılmaktadır. Bu mirasımıza sahip çıkma ve geleceğe taşıma amacıyla hareket ederek bu güreş kulübünü ilçemize kazandıran yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bizde Göksun Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vererek üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Göksunlu güreşçilerimiz bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda Göksun’u hem sportif anlamda hem de ahlaki anlamda başarı ile temsil ederek ilçemizin tanıtımına önemli katkılar sağladılar. Şimdi büyükler kategorisinde bu bayrağı devralan pehlivanlarımızın da hem sportif anlamda hem de ahlaki anlamda başarı ile ilçemizi temsil edeceklerine inanıyorum. Şimdiden katılacağınız tüm müsabakalarda başarılar diliyorum.”

Başkan Aydın, Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Spor Kulübü güreşçi ve antrenörlerine eşofman takım hediye etti.

Okul Müdürü ve Kulüp Başkanı Burhan Aykut Aslan, “Her zaman her alanda desteklerini gördüğümüz Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Coşkun Aydın’a yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.