Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu ve antrenörü Kahramanmaraş’a döndü!

Tokyo'da şampiyonluk yaşayan oyunculardan Fatmagül Güler ve antrenör Gültekin Karasu'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde davul zurna eşliğinde karşılama yapıldı.

Çiçek takdim edilen milli sporcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kazanılan altın madalya ile hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Altın madalyanın kendisini gururlandırdığını belirten Güler, "İstiklal Marşı'mızı okuduk. Bayrağımızı göklerde dalgalandırdık. Çok mutluyuz. İl Müdürümüz Cemil Boz'a çok teşekkür ederim. Bana çok destek gösterdi. Türkiye halkına çok teşekkür ederim bizlere verdiği destekler için." dedi.

Antrenör Karasu da kendilerini coşkuyla karşılayanlara teşekkür ederek, hem Türkiye hem de yaşadığı şehir adına gururlu olduğunu ifade etti.

Kendilerine destek veren kurumlara teşekkür eden Karasu, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz gibi bir salgın süreci yaşadık. Bütün dünya spor yapamazken Cemil Boz müdürümüz bizim için bütün imkanları kullandı. Burada ne varsa emrimize verdi. Herkes salgında evinde otururken biz burada güzelce çalıştık. Oraya 1-0 önde gittik. Oradaki maçları hep seyrettiniz. Sizler burada bizler orada. Burada yapılan tüm duaları orada arkamızda hissettik. Orada biz binlerce kilometre uzaklıkta yalnız olmadığımızı, arkamızda Türk milletinin gücünü, duaların gücünü gerçekten hissettik. Ben daha önce böyle bir duygu yaşamamıştım. Kalbi bizimle atan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise şehir, ülke ve millet olarak gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Altın madalya kazanan takımı tebrik eden Boz, Güler ve Karasu'ya Türkiye'ye yaşattıkları mutluluk için teşekkür etti.