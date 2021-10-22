“Gönül Dağı” Yazarından Türk Hikâyesinin Öyküsü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” etkinlikleri özel bir konu ve konukla devam etti.

Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen program kapsamında, TRT’de yayımlanan “Gönül Dağı” dizisinin öykü yazarı Mustafa Çiftçi edebiyatseverlerle buluştu.

Fatih Baha Aydın’ın moderatörlüğünü üstlendiği programda “Gönül Dağını Anlamak: Türk Hikayesinin Öyküsü” konusuyla yer alan Çiftçi, kurguladığı olay örgülerinden, karakter analizlerinden ve ilham kaynaklarından bahsetti.