Gönül Elçisinden yangın kahramanlarına su kampanyası

Kurban Bayramı’nda Afrika’nın fakir ülkelerinden Uganda’da yaptığı kurban organizasyonu ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Muğla’da yangını söndürmede görevli kahramanlara su taşırken şehit olan Şahin Akdemir’in görevini devir aldı.

Yangın söndürme görevinde varını ortaya koyan kahramanlara su taşımak için bir kampanya başlatan Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cuma Demirdelen; “Güzel ülkemizin dört bir tarafından çıkan yangınları üzüntü ve gözyaşları arasında izliyoruz. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileriz, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.

Muğla’da yangın söndürme ekibindeki kahramanlarımıza su ve ayran taşıyarak destek veren Şahin Akdemir kardeşimizin fedakârlığı Karadeniz’de şehit edilen Eren Bülbül kardeşimizi hatırlattı. İkisinin de mekanı cennet olsun. Kahramanlara su taşırken kaza yapıp dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden Şahin Akdemir kardeşimizin görevini devir aldık.

Bir kampanya başlatarak dernek olarak hemen harekete geçtik. Ciğerimizin yandığı Manavgat’ta yangını söndürmede görevli tüm kardeşlerimize su dağıtacağız. Bu kampanyamıza destek olmak isteyen tüm vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarımızdan veya www.gonulelcisi.org.tr adresinden bize ulaşabilirler. Resmi web sitemizden on-line bağışta yapabilirler.” Dedi.

Bir su karşılığında 1 TL bağışlanabileceğini de hatırlatan Demirdelen, isteyen vatandaşların istediği kadar su bağışlayabileceğini, ormanları söndüren kahramanların susuzluğunu gidererek yardımcı olmaya çalışacaklarını söyledi.