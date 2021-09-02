Gönüllere huzur damaklara lezzet veren aşure!

Birçok esnafa ve vatandaşa dağıtılan aşureler, damaklara lezzet gönüllere sıcaklık kattı.

Esnaf Halit Yasauv, “geleneksel olarak yaptığımız aşurelerimizi çok şükür bu muharrem ayında da vatandaşlarımıza dağıttık” dedi.