Gönüllere huzur damaklara lezzet veren aşure!
Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü nedeniyle aşurelik malzemeler tezgâhlara indi.
KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 16:41 16.08.2021, 18:21
Vatandaş aşure çorbasını pişirmek için malzemelerini almaya başladı.
İçerisine birçok malzeme koyulan aşurenin vazgeçilmezi kuru meyveler ve kuru yemişler. Çeşit çeşit malzemelerle aşure ruhuna uygun bir şekilde pişiriliyor.
18 Ağustosta idrak edilecek olan Aşure günün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kuru üzüm, erik pekmez ve kuru yemişlere yoğun ilgi gösteriyor.
Aşure malzemelerinde artış olsa da bütçeye bakılmaksızın gerekli alışveriş yapılıyor.
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