Gönüllü Gençlik Hareketi gönüllere dokunmaya devam ediyor!

Gönüllü Gençlik Hareketi bu kapsamda Yetim Koordinasyon Merkezindeki çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Miraç kandili dolayısıyla Abdulhamid Han camisine götürülen çocuklar gönüllü abileri ve ablalarıyla namaz kılıp dua etti.

İbadetin ardından camiden çıkan vatandaşlara lokum ikram eden çocuklar paylaşmanın sevincini de yaşadı.