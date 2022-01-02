Gönüllüler “Kızılay Benim Yeleğim” projesiyle öğrencilerle bir araya geldi!
Türk Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları Şubesi, Şehit Soner Enes Baykuş İlk ve ortaokul öğrencilerine şenlik havasında “Kızılay Benim Yeleğim” adlı etkinlik gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.01.2022, 16:01 02.01.2022, 18:48
Ekipler burada çocuklarla oyunlar oynadı, dans etti ve çeşitli hediyeler vererek eğlenceli dakikalar geçirdi.
Kızılay Kadın Sosyal Medya Sorumlusu İrem Fulya Onur, proje hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
Türk Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları Şube Başkanı Fatma Deveboynu’da, “2022 yılının iyiliklerle ve paylaşmalarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.
Namaz Vakti 02 Ocak 2022
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