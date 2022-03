Görgel: Elbistan’da, yapılan yatırımlar ile 2023 yılı seçim hazırlıklarını değerlendirdik

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel yönetim kurulu ve belediye meclisi üyeleriyle bir araya geldi.



Elbistan'a yapılan ve yapılması planlanan yatırımların da konuşulduğu toplantıda, 2023 yılı seçimleri için yapılması gereken çalışmalara yer verildi.

Toplantının ardından Aksu TV'ye açıklama yapan Başkan Görgel: “Verimli bir toplantı yaptık. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlığımız ve belediye meclis üyelerimizle beraber önemli değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki 2023 seçimleriyle ilgili çalışmalarımızı gözden geçirdik. Teşkilatımızla mahallelerimizi konuştuk, yatırımlarımızı konuştuk. Allaha şükürler olsun güzel bir program oldu. Elbistan’da güçlü bir teşkilatımız var, ben ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her geldiğimde güzel bir teşkilat yapılanmasıyla karşılaşıyorum. İnşallah Elbistan’da Kahramanmaraş’ta her zaman olduğu gibi AK Parti’ye her geçen gün teveccüh artıyor. İnşallah bundan sonra da artmaya devam edecek. Burada güçlü teşkilatların olmasının önemi çok büyük. Hem belediyelerimizin hem de hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla inşallah Elbistan’ımızı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ta başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, İl Başkanı Görgel’e ve Belediye Başkan Vekili Demir’e katkılarından dolayı teşekkür etti.



Belediye Başkan Vekili Ali Demir ‘de AK Parti teşkilatında yapılan toplantı ile teşkilatın yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildiğini söyledi.