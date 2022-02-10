Görgel, “kahramanca mücadele veren atalarımızın ruhları şad olsun”

Bu anlamda Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, tüm Kahramanmaraşlı vatandaşların 12 Şubat kurtuluş bayramını tebrik etti.

Konuşmasının devamında Başkan Görgel, bu toprakları, kahramanca mücadele vererek bizlere armağan kılan atalarımızın ruhları şad olsun.” dedi.