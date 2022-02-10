Görgel, “kahramanca mücadele veren atalarımızın ruhları şad olsun”
Bundan tam bir asır önce kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle müthiş bir gayret gösterilerek milli mücadelenin fitilini ateşleyen ve kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Kahramanmaraş’ın kurtuluş Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 15:10 10.02.2022, 17:14
Bu anlamda Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, tüm Kahramanmaraşlı vatandaşların 12 Şubat kurtuluş bayramını tebrik etti.
Konuşmasının devamında Başkan Görgel, bu toprakları, kahramanca mücadele vererek bizlere armağan kılan atalarımızın ruhları şad olsun.” dedi.
Namaz Vakti 10 Şubat 2022
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